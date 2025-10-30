Министр Райхе: в Германии сохраняется «структурная слабость» экономики

Министр экономики Германии Катерина Райхе выступила с заявлением о том, что в ФРГ сохраняется «структурная слабость» экономики, в связи с чем она призвала к проведению реформ для выведения ее из кризиса. Слова главы германского Минэкономики приводит агентство DPA.

Как заметила Райхе, возобновившаяся стагнация ВВП в третьем квартале текущего года указывает на сохранение структурной слабости экономики страны. Она обратила внимание на то, что недавнее улучшение показателей настроений говорит о некотором восстановлении экономики в конце года.

При этом министр подчеркнула, что риск остаются высокими. Глава Минэкономики ФРГ объяснила это тем, что сохраняется неопределенность в торговой политике и надвигаются проблемы с поставками полупроводников и редкоземельных элементов.

В связи с этим Райхе призывает к проведению структурных реформ, чтобы экономика Германии вышла на путь роста. По словам министра, необходимо реформировать системы соцобеспечения, значительно сократить бюрократию, повысить устойчивость цепочек поставок, расширить предложение рабочей силы и обеспечить устойчивость государственных бюджетов.

