В России отреагировали на слова Трампа о планах продавать нефть стране БРИКС

Заявления президента США Дональда Трампа часто носят риторический характер, а их реализация далека от конкретных действий, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова американского лидера о том, что Китай согласился покупать энергоносители у США.

«Упражнения Трампа в риторике все чаще не соответствуют конкретным действиям», — сказал Алтухов.

Он подчеркнул, что Россия играет одну из ключевых ролей на международном топливном рынке. Парламентарий отметил, что если США начнет поставлять топливные ресурсы на один рынок, то потеряет другой, потому что просто не сможет легко нарастить добычу. Сокращение предложения топлива неизбежно приведет к росту цен, пояснил Алтухов.

Трамп решился на очень рискованный шаг

"Исключение нас из цепочки поставок -- это взвинтить цену на энергоносители. Это совершенно точно не в интересах китайских производителей. Китай продолжает диверсифицировать источники энергоснабжения, одновременно развивая внутренние возобновляемые источники энергии, чтобы повысить свою энергетическую безопасность". Сергей Алтухов, депутат

Ранее Трамп сообщал о том, что назревает очень масштабная сделка, предполагающая приобретение Китаем нефти и газа «у великого штата Аляска». Как уточнил глава Белого дома, министр энергетики США Крис Райт, министр внутренних дел США Дуг Бергам и американские энергетические команды вскоре проведут встречу, на которой обсудят подробности соответствующего торгового соглашения.

До этого стало известно, что в противостоянии с Китаем Трамп пошел на уступки. В частности, он снизил пошлины на импортные товары из КНР на десять процентных пунктов. Таким образом, если раньше речь шла о тарифе в 57 процентов, то теперь он опустился до 47 процентов.