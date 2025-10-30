В США обратились к Китаю с предложением по нефти

Соединенные Штаты готовы заместить Россию в поставках нефти и газа Китаю в том случае, если Пекин решится сократить объем закупок у российских поставщиков, рассказал журналистам Bloomberg министр энергетики США Крис Райт.

В четверг, 30 октября, президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай согласился покупать американские энергоносители.

«Можем ли мы уменьшить поставки российской нефти наполовину и все еще иметь относительно сбалансированный рынок нефти? Мы точно можем», — отметил Райт.

По его словам, американские площадки производят на 50% больше нефти, чем РФ или Саудовская Аравия. Он добавил, что Китай — крупнейший в мире импортер газа и нефти, а США — крупнейший экспортер энергоносителей.

Министр заметил, что между странами есть большое пространство для заключения взаимовыгодных сделок.

Согласно данным «Annual Statistical Bulletin 2023», США добывали в 2022 году 11887 бар/день, Саудовская Аравия — 10591, Россия — 9756.

Санкции США обрушили цену российской нефти

По данным «Statistical Review of World Energy 2024» от компании British Petroleum, США в 2023 году добывали 827,1 млн тонн нефти в год (18,3% от общего объема мировой добычи), Россия — 541,7 (12%), Саудовская Аравия — 531,7 (11,8%).

Ранее журналисты индийской газеты Economic Times сообщили, что Индия в октябре 2025 года значительно увеличила закупки нефти у американских поставщиков — объем поставок вырос до 540 тыс. бар/день, что является максимумом с 2022 года.

Вместе с тем, пояснили аналитики издания, Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. Так, в сентябре доля РФ в общем импорте этого носителя достигла 33,3%, общий объем поставок составлял 1,6 млн бар/день нефти.

Дальнейший рост экспорта будет ограничен длительным временем доставки американской нефти в Индию, значительной стоимостью фрахта судов и технологическим трудностями местных НПЗ в ее переработке, констатировали обозреватели.