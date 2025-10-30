Сенат США проголосовал за отмену запрета добывать нефть и газ на Аляске

Американские сенаторы 52 голосами против 48 приняли резолюцию об отмене введенного администрацией предыдущего президента США Джо Байдена запрета на добычу нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь документ передадут на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В январе вновь избранный главой Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация разрешит добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, отмечая, что его запасы смогут удовлетворить спрос всей Азии. По итогам состоявшихся 30 октября переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай согласился покупать нефть и газ «у великого штата Аляска», и скоро состоится встреча, на которой будут обсуждаться подробности договоренностей об этом. В Госдуме РФ скептически отнеслись к таким высказываниям.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт в интервью Москву в качестве поставщика Пекину, добиваясь уменьшения экспорта российских энергоносителей и сохраняя «относительно сбалансированный нефтяной рынок».