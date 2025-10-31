Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧП

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение и объявила о выделении 65 млн долларов на предоставление 40 млн порций еды горожанам, которые пострадают из-за приостановки федеральной программы SNAP, в рамках которой людям выделялась продовольственная помощь.

Штат направит сотрудников Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и участников программы оплачиваемой общественной работы для студентов Госуниверситета Нью-Йорка для оказания помощи продовольственным организациям и изучения возможности использования школ в качестве центров распределения продовольствия во время чрезвычайной ситуации, передает телеканал Fox5NY.

Нуждающиеся жители Нью-Йорка могут получить бесплатные продукты и горячее питание через сотни продовольственных пунктов и общественных кухонь по всему городу.

Программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP) предоставляет электронные пособия, которые можно использовать как наличные для покупки продуктов питания. Программа помогает малообеспеченным работникам, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и семьям позволить себе продукты.

В рамках программы можно купить: хлеб и хлопья, фрукты и овощи, мясо, рыбу и птицу, молочные продукты. Нельзя купить: алкоголь, сигареты и табак, корм для домашних животных и предметы домашнего обихода, витамины и лекарства, горячую еду.

Пособия по программе SNAP финансируются из федерального бюджета, и штат Нью-Йорк ежемесячно распределяет около 650 млн долларов среди почти трех млн жителей. Хокул и другие губернаторы неоднократно подчеркивали, что ни один штат не может заменить или полностью финансировать программу SNAP самостоятельно.

Из-за намерения закрыть программы SNAP 24 штата подали в суд на президента США Дональда Трампа.

Напомним, с ноября американцам прекратят выдачу талонов на продукты питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося в стране шатдауна.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну. Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.