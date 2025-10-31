По информации агентства Reuters, США сделали исключения из санкционного пакета для дочерних компаний «Роснефти», работающих в Германии. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что Вашингтон предоставил письменные гарантии об исключении этих предприятий из-под действия ограничений. Соответствующий документ уже обнародован, передает РИА Новости.

Немецкое правительство формально объяснило свои действия передачей нефтеперерабатывающих комбинатов под внешнее управление, что отделяет их от материнской компании. Но за этим фасадом скрывается попытка США сохранить ресурсную зависимость Европы от России, пишут авторы. Это связано с экономическим спадом в ЕС и замедлением ресурсной экспансии США, отмечается в статье.

Белый дом заявил, что американская помощь имеет свои пределы, и дал Германии шесть месяцев на урегулирование вопроса о собственности с участием «Роснефти». Это условие фактически приравнивается к изъятию российской собственности, подчеркивают авторы.

Немецкий министр экономики заявила о неконкурентоспособности Германии

Как сообщается, Германия долгое время откладывала введение санкций против России, что замедляло разрыв контрактных связей. До последнего момента страна продолжала импортировать газ через «Северный поток» и нефть по трубопроводу «Дружба», пока Польша не прекратила поставки.

В материале также говорится, что под давлением ЕС и США Германия установила внешнее управление на предприятиях Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. «Роснефть» расценила это как грабеж и обратилась в суд. Весной 2023 года суд подтвердил введенное решение, подчеркнув значимость этих нефтеперерабатывающих заводов для энергетической безопасности Германии.

Отмечается, что, несмотря на давление, импорт нефти Германией снизился на полмиллиона баррелей в сутки. США не смогли заместить эти объемы из-за дефицита ресурсов. Чтобы избежать краха немецкой экономики, США ослабили санкции. Это необходимо для военных контрактов и поддержки Украины.