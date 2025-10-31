Доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова в интервью РИА Новости отметила, что российская специальная военная операция способствовала усилению стремления африканских государств к суверенитету. По ее словам, они убедились, что Россия способна противостоять коллективному Западу, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что СВО стала катализатором для усиления независимости африканских государств: они осознали, что Россия, обладающая долей мирового ВВП чуть более 2%, оказалась способной дать отпор коллективному Западу. С 2022 года объем российско-африканского военного сотрудничества существенно увеличился, отметила Абрамова.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по науке Дмитрий Василенко заявил, что Россия стремится к установлению долгосрочных и многосторонних связей с государствами африканского континента, что является ключевым направлением ее внешней политики.

Соответствующее заявление он сделал в ходе торжественной церемонии открытия Российско-Африканского сырьевого диалога «Путь развития: сырьевые ресурсы и кадры как основа экономического суверенитета» в Санкт-Петербурге. Василенко подчеркнул, что за прошедший год был достигнут значительный прогресс в укреплении и расширении взаимодействия между сторонами.