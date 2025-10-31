Экспорт российских нефтепродуктов рухнул до минимума

За период с 1 по 26 октября морской экспорт российских нефтепродуктов составил в среднем 1,89 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным значением с января 2022 года. Особенно заметным падение оказалось на портах Балтийского моря. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa пишет Bloomberg.

© Lenta.ru

Такая тенденция наблюдается на фоне рекордного за последние пять лет снижения объемов переработки нефти. По оценке агентства, в октябре она упала до 4,86 миллиона баррелей в сутки.

Как отмечается в материале, на экспорт, что очевидно, влияют удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые приводят к остановке переработки и требуют внеплановых ремонтов. В то же время частично проблема может быть связана с плохой погодой, которая мешает погрузке нефтепродуктов на танкеры в порту Усть-Луга на Балтике.

Санкции США, введенные против крупнейших российских нефтяных компаний, добавляют неопределенности, хотя они в меньшей степени касаются дизельного топлива, идущего в Африку и Турцию. А вот поставки нафты и мазута более уязвимы, поскольку основные объемы отправляются в Азию.

Ранее СМИ выяснили, что Таджикистан столкнулся с дефицитом бензина и дизельного топлива из-за перебоев с поставками из России по межгосударственным контрактам. Таким образом, проблемы с поставками по морю частично наблюдаются и другими формата экспорта топлива.