Российский рынок акций растет

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,06%, до 2 526,73 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,06% - до 982,98 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 528,28 пункта (+0,12%), индекс РТС находился на отметке 983,58 пункта (+0,12%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,24 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил снижение и находился на отметке в 11,255 рубля (+0,55 копейки).