Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая упал до 49,0 в октябре, оставаясь ниже порогового значения 50, сигнализируя о необходимости дополнительных стимулов, сообщает Reuters.

Как отмечается, производство снижается седьмой месяц подряд из-за уменьшения новых экспортных заказов, вызванных окончанием предварительных закупок перед угрозой американских пошлин. Подчеркивается, что экспорт стал тормозом для экономического роста, сократив ВВП на 0,3%. Это может помешать достижению целевого показателя в 5% к 2025 году, пишут авторы. Для стимулирования роста политики рассматривают инвестиции и выпуск новых государственных облигаций, говорится в материале.

Индекс PMI в непроизводственном секторе увеличился до 50,1 благодаря росту в сфере услуг, однако строительный сегмент продемонстрировал снижение. Эксперты полагают, что ожидать значительного улучшения ситуации с экспортом не приходится, и Китай должен искать пути для обеспечения устойчивого экономического роста.

Рост экономики Китая замедлился до 4,8% в третьем квартале, что ставит под сомнение зависимость от внешнего спроса. Пекинская партия обещает увеличить внутреннее потребление, но аналитики сомневаются в новых инициативах. Некоторые считают, что дополнительных стимулов не потребуется, другие видят в инвестициях в инфраструктуру способ поддержать экономику. Аналитики прогнозируют, что PMI частного сектора RatingDog в понедельник составит 50,9, что ниже предыдущего показателя.