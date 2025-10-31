«Показные санкции»: Трамп не стал говорить о российской нефти с Си Цзиньпином

В четверг мир впервые узнал о жестких намерениях президента США Дональда Трампа оказывать давление на Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла». На встрече с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп сообщил, что «не обсуждали нефть», передает Bloomberg.

Как отмечается, если на Пекин не будет оказано значимого давления, доходы от продажи нефти продолжат поступать в российский бюджет. По словам Бретта Эриксона, эксперта по санкциям и управляющий директора Obsidian Risk Advisors, если Трамп не будет поднимать тему закупок российской нефти с Си Цзиньпином, то это подорвет всю концепцию санкций.

Как уточнил специалист, «в таком случае он не сможет утверждать, что ведет себя жестко по отношению к Москве, игнорируя одного из крупнейших покупателей нефти, который поддерживает российскую экономику на плаву».

«Санкции Трампа пока кажутся показными», — подчеркнул Эриксон.

Ранее эксперт в чтении по губам Никола Хиклинг рассказала, что президент США Дональд Трамп шептал китайскому лидеру Си Цзиньпину во время встречи в Пусане. По словам Хиклинга, американский президент сказал председателю КНР, что они «должны держаться вместе».