Доллар по 50: в ЦБ назвали условие краха американской валюты

Курс рубля может укрепиться до 50 рублей за доллар, но только в том случае, если Федеральная резервная система США потеряет контроль над инфляцией в стране.

Такой гипотетический сценарий, отвечая на вопрос журналистов, обрисовал советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов, сообщает ТАСС.

«Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля. В каком случае это может произойти? В том случае, если в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер. В этом случае, да, курс рубля начнет устойчиво укрепляться по отношению к американской валюте», — приводит слова Тремасова информационное агентство.

Это заявление прозвучало во время общения со студентами и преподавателями Балтийского федерального университета в Калининграде. Представитель регулятора уточнил, что при таком сценарии инфляция в России должна будет оставаться на целевом уровне около 4%. Он также отметил, что российская экономика после перегрева в конце 2024 года плавно возвращается на траекторию сбалансированного роста.