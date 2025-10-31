Украина расширила санкции против РФ

Киев ввел санкции против 10 человек и 31 компании из России, Китая и Ирана и в отношении украинских православных медиа. Соответствующие документы подписал Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Первый указ вводит рестрикции против резидентов России, Китая и Ирана, которые, как утверждается, связаны с поставками в РФ оборудования и компонентов в обход санкций.

Второй документ включает в черный список сотрудников Союза православных журналистов, телеканала «Первый Казацкий», а также связанных с ними сообществ «Миряне», «Православие в Украине», «Дозор Козак». Их обвиняют в «ведении информационной деятельности в интересах структур, подпавших под украинские санкции».