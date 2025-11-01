Токио столкнется с дефицитом электроэнергии

Столичная префектура Токио летом 2026 года столкнется с дефицитом электроэнергии из-за постепенного выведения из эксплуатации устаревающих электростанций. Об этом сообщила со ссылкой на правительственные оценки газета "Никкэй".

Как отмечается, в регионе, который обслуживает компания TEPCO, в период с июля по сентябрь 2026 года значительно снизятся резервные мощности. Согласно установленным в Японии стандартам, для стабильного энергоснабжения объем подачи электричества должен по меньшей мере на 3% превышать пиковое потребление.

Однако, как подсчитали в министерстве экономики, торговли и промышленности, в июле этот показатель составит 2,4%, что на 3,4 процентного пункта меньше показателя 2025 года, а в августе - всего 0,9%, что на 6,3 п. п. меньше, чем в 2025 году. В сентябре запас прочности системы энергоснабжения составит 2,7% - на 10,9 п. п. меньше показателя 2025 года.

Причины дефицита

Как отмечается, главной причиной нарастающего дефицита становится постепенное выведение из эксплуатации или ремонт устаревающих тепловых электростанций общей мощностью 2,56 ГВт. Кроме того, в зоне обслуживания TEPCO с момента аварии на "Фукусиме-1", после которой были остановлены все реакторы, не перезапустили ни один энергоблок на атомных электростанциях.

В качестве способа решения проблемы дефицита рассматривается заимствование электроэнергии из других регионов, а также повышение эксплуатационной нагрузки на некоторые электростанции. Кроме того, предприятиям и домохозяйствам будет рекомендовано ограничить потребление электричества в летние месяцы, чтобы избежать отключений. Потребление в этот период в Японии резко возрастает из-за массового использования кондиционеров в экстремально жаркую погоду.

Сложившаяся ситуация, указывает "Никкэй", демонстрирует сложности поддержания энергосистемы, полагающейся на устаревающие ТЭС. Некоторые из них работают уже более 40 лет. Перезапуск шестого энергоблока крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", который планируют правительство и TEPCO, позволит увеличить запас прочности системы энергоснабжения на 2 п. п.

Япония стремится значительно увеличить долю возобновляемой энергетики в своем энергобалансе, доведя ее к 2040 году до 40-50%, при этом сократив долю тепловой электроэнергии до 30-40%, а атомной - до 20%. Однако, несмотря на прогресс в области освоения возобновляемых источников энергии, констатирует "Никкэй", 70% энергобаланса страны приходится на ископаемое топливо.