Отбор газа из ПХГ Европы в октябре стал максимальным за пять лет

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре стал максимальным за пять лет на фоне относительно прохладной погоды, а запасы весь месяц колебались около 83%, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в европейские хранилища в октябре составила 3,3 млрд куб. м - на 4% больше, чем годом ранее. В то же время отбор из ПХГ оказался равен 2,9 млрд кубометров, что на треть выше прошлогодних показателей и на максимуме за пять лет. Это значение также стало третьим максимальным за все время наблюдений.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. На конец октября ПХГ Европы были заполнены на 82,84% (на 9,37 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 95,2% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ.

По итогам прошедшего месяца в них находилось 91,5 млрд куб. м газа. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ более 1,9 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет около 288 млн куб. м.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

По итогам октября средняя цена газа снизилась на 2% по сравнению с сентябрем (порядка $384), а также оказалась на 16% ниже, чем в октябре 2024 года. В целом по итогам десяти месяцев цена газа в регионе выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС за прошедший месяц составила 21% против 19% в сентябре.

Поставки СПГ в Европу

Европа в октябре установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца за все время наблюдений. В целом за летний сезон с апреля по октябрь ЕС закупил рекордные 82,5 млрд куб. м СПГ.

По итогам октября потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,6 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре, и на 43% больше к октябрю 2024 года.

Всего по итогам десяти месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 116,5 млрд куб. м - на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.