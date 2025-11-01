Опустятся ли цены на АЗС вслед за биржевыми котировками топлива

Биржевые котировки бензина после долгого и сильного роста за несколько последних дней октября упали на 12,5% и 8,5% (АИ-92 и АИ-95 соответственно). Летнее дизельное топливо (ДТ) просело на 9%, а зимние сорта - на 2,5%.

Омрачает этот праздник лишь то, что на АЗС топливо пока не дешевеет. Более того, рост розничных цен на ДТ с начала года на неделе с 21 по 27 октября обогнал потребительскую инфляцию (5,11%), составив 5,3%. Бензин же обогнал инфляцию еще в июле, сейчас средний рост цен на него с начала года - 12,1%.

Но розница реагирует на биржевые котировки с опозданием, поэтому остается надежда, что топливо на АЗС прекратит дорожать. Правительство уже приняло почти все возможные меры, чтобы остановить рост цен. Был полностью запрещен экспорт бензина, а поставки ДТ за границу разрешены только его производителям.

Отдельным указом был введен временный запрет на обнуление субсидий нефтяникам из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок (демпфер). Решались логистические вопросы и проводилась оценка рентабельности работы АЗС. Еженедельно проводились совещания по ситуацию на топливном рынке. Но результат получили только сейчас.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, в ближайшие пару недель, в зависимости от сроков поставки топлива железной дорогой или автомобильным транспортом, можно ожидать понижательной коррекции розничных цен на "независимых" АЗС (более половины заправок в стране), неконтролируемых вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК - крупные нефтяные компании, обеспечивающие весь производственный цикл, от добычи нефти и ее переработки до продажи топлива на своих АЗС).

В первую очередь речь идет о регионах Дальнего Востока, Сибири, Крыме, ряде субъектов Южного федерального округа, где дифференциал, вызванный дефицитом топлива, между независимыми АЗС и станциями ВИНК в сентябре-октябре достигал наибольших значений, доходя до 10-20 рублей за литр, уточняет Станкевич.

По его мнению, сейчас "независимые" АЗС вынуждены будут вновь ориентировать свои розничные цены с сетями крупнейших нефтяных компаний. В противном случае им гарантировано повышенное внимание Федеральной антимонопольной службы. Так, мы уже фиксируем возбуждение службой дел о нарушении законодательства о защите конкуренции в отношении ряда крымских организаций нефтепродуктообеспечения.

Не все эксперты так оптимистичны. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что снижение котировок на нефтепродукты - результат, прежде всего, сезонного снижения спроса (по мазуту, кстати, наоборот спрос растет по причине похолодания и увеличения потребления для отопления - отсюда и рост котировок). Плюс выросло предложение за счет запуска части мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые уходили на внеплановые ремонты.

Возвращение котировок к росту возможно в случае новых форс-мажоров. Объемы продаж на бирже в целом соответствуют сезону - ажиотажа нет. Что касается розницы, то рост продолжится, несмотря на все попытки ФАС его ограничить - АЗС, особенно "независимым", нужно выходить из нерентабельности продаж, которые наблюдаются уже несколько месяцев. Поэтому по итогам 2025 года рост цен на топливо превысит официальную инфляцию, уверен эксперт.

С точки зрения гендиректора маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергея Терешкина, корректировка котировок топлива на бирже может быть связана с устными договоренностями между компаниями и регуляторами. Мораторий на обнуление демпфера, вероятно, сопровождался джентльменскими соглашениями о необходимости удержания биржевых цен в "разумных" границах. Возможно, по этой причине биржевые цены на АИ-92 будут находиться в пределах 70 тыс. рублей за тонну. Но на итоговую годовую динамику цен на АЗС это повлияет не сильно. Прирост розничных цен на бензин, даже при самом благоприятном сценарии, заметно опередит общие темпы инфляции (в пересчете декабрь к декабрю).

Действительно, рост цен на АЗС, пусть и не на законодательным уровне, стараются ограничивать инфляцией, а биржевые котировки складываются в результате торгов, то есть работает рынок. Как замечает Станкевич, неверно проводить прямую причинно-следственную связь между биржевыми, оптовыми и розничными ценами. Волатильность на бирже и в оптовом звене в течении года была значительно выше, чем в рознице. Это следствие негласного ручного регулирования розничных цен со стороны государства.

Так, биржевой индекс по АИ-92 по состоянию на 27 октября составил 34,5% к декабрю 2024 года, по АИ-95 - более 39%. При этом в среднем по стране розничные цены на АИ-92 за этот же период выросли на 8,6%, на АИ-95 на 8,1%. Разница в динамике биржевых и розничных цен легла бременем на участников рынка, а не на конечных потребителей, подчеркивает он.

По оценке зампреда наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", члена экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрия Гусева, розничные цены если и отреагируют на снижение биржевых котировок, то через две или три недели, а скорее всего, через месяц или полтора.