Власти понадеялись на рост производства в кризисной отрасли

Российские предприятия по производству вагонов готовы нарастить выпуск своей продукции, а Минпромторг надеется, что потребители увеличат объем заказов. Об этом на форуме «Российский промышленник 2025» рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, развитых в России мощностей достаточно для выпуска 80 тысяч вагонов в год и, когда операторам потребуется обновление, они могут быть использованы.

Ранее Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) подсчитало, что в первые девять месяцев текущего года выпуск грузовых вагонов обвалился на 23,4 процента по сравнению с тем же периодом 2024-го, до 41,5 тысячи. На отрасль давит заметное падение спроса на такое оборудование с учетом общего спада в сегменте грузовых железнодорожных перевозок.

В октябре «Уралвагонзавод», крупнейший в России производитель вагонов, перевел часть гражданского сегмента на четырехдневную рабочую неделю. Как указал представитель компании, сотрудникам вагонного производства предложено перейти на новые места внутри компании.