Курс валют 1 ноября: что будет с долларом и рублем в ноябре

Банк России установил курс доллара на 1 ноября 2025 года на уровне 80,9756 ₽ после 80,5037 ₽ днем ранее, рост составил 47 копеек ₽. Курс евро почти не изменился и составил 93,3893 ₽ после 93,3894 ₽. Курс юаня незначительно вырос — до 11,3408 ₽ после 11,2952 ₽.

В октябре 2025 года рубль укрепился: курс доллара снизился примерно на 2%, евро — на 4%, юань — чуть более чем на 2%.

Основную поддержку национальной валюте оказала политика Банка России: регулятор снизил ключевую ставку, но повысил прогноз на 2026 год. Замедление цикла денежно-кредитной политики традиционно играет в пользу рубля, отмечают эксперты.

«В ноябре рубль обычно падает, а курс доллар — рубль растет с вероятностью более 70%. Конечно, статистика — не догма, но сезонные закономерности надо учитывать», — рассказал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Дополнительным давлением на рубль могут стать замедление экспорта и сокращение валютных поступлений из-за временного лага между поставками сырья и оплатой. К концу года Банк России может снизить ставку еще на 0,5 п. п., с нынешних 16,5% до 16% годовых.

На фоне высокой волатильности валютного рынка не исключен ускоренный рост иностранных валют, как это уже происходило в августе. Ближайшие уровни сопротивления — 82 ₽ за доллар, 95 ₽ за евро и 11,5 ₽ за юань. К концу года курсы могут подняться выше 85 ₽, 100 ₽ и 12 ₽ соответственно, прогнозируют в БКС.