Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию

Индия увеличила импорт подсолнечного масла из России в 12 раз за последние четыре года, и РФ стала крупнейшим поставщиком этой продукции в республику. Об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на источники в отрасли.

Рост поставок был обеспечен благодаря надежности российских морских портов и конкурентоспособным ценам на поставляемое РФ подсолнечное масло. Цепочка его поставок в Индию будет продолжать укрепляться, и Россия останется лидером в этом виде индийского импорта.

"Россия - крупнейший и самый надежный источник подсолнечного масла в мире. Мы получаем преимущество в его импорте благодаря надежности российской цепочки поставок", - заявил Санджив Астхана, президент индийской отраслевой ассоциации переработчиков подсолнечного масла SEA.

По словам главы Международной ассоциации производителей подсолнечного масла Сандипа Баджория, рост поставок масла из РФ обеспечивается конкурентоспособными ценами в соответствии с требованиями индийского рынка, что позволит России в будущем сохранить долю в 55-60% в закупках Индии этой продукции за рубежом.

Доля российского масла в общем импорте подсолнечного масла в Индию в 2021 году составила около 10%, в 2024 году она выросла до 56%. В 2024 году Индия импортировала из России 2,09 млн тонн подсолнечного масла, что в 12 раз больше, чем около 175 тыс. тонн в 2021 году.

Как сообщил на полях проходившей в сентябре в Нью-Дели World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране, руководитель Федерального центра "Аграэспорт" Илья Ильюшин, объем экспорта российской продукции АПК в Индию к 2030 году может достичь $2,8 млрд. - преимущественно за счет отгрузок растительных масел и зернобобовых. Индия входит в десятку крупнейших импортеров российской аграрной продукции. По итогам 2024 года объем поставок продукции АПК из России достиг $2,6 млрд, что более чем в два раза превышает уровень 2023 года.

Индия покрывает почти 60% своих потребностей в растительном масле за счет импорта. Пальмовое масло составляет почти 50% от общего объема потребления растительного масла в стране, соевое и подсолнечное масла занимают вторую и третью позиции.