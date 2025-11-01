ЦБ дополнил список признаков необычных операций на финрынке

Центробанк России расширил список признаков, указывающих на потенциальную незаконную активность на финансовом рынке, включив в него новые категории, сообщает «Интерфакс».

Обновленный перечень представлен в измененном положении регулятора, определяющем требования к внутреннему контролю некредитных финансовых организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Одним из критериев необычной операции является дробление средств, хранящихся на номинальном счете оператора инвестиционной платформы.

Также среди признаков указана регистрация клиента или участника клиента-юрлица в государстве, которое не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.