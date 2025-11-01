Инициатива о введении в российских магазинах «рыбного четверга», когда рыба в них будет продаваться с 50-процентной скидкой, нереализуема, так как противоречит принципам рыночной экономики. Об этом Рамблеру заявили в Рыбном союзе.

С предложением внедрить в магазинах страны специальный день, когда рыба будет продаваться со значительной скидкой, ранее выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС. Депутат считает, что это будет выгодно не только для граждан, но и для поставщиков, так как «бесконечное подорожание» и снижение потребления грозит падением спроса. Он отметил, что из-за роста цен минтай уже стал «деликатесом», поэтому нужен целый комплекс мер.

«Идея нереализуема принудительно по многим параметрам, в том числе экономическим, нормативно-правовым, контрольно-надзорным, административным и даже психологическим. В России рыночная экономика — цена на полке регулируется балансом спроса и предложения. Акции или скидки в торговых сетях — это добровольная история, решение продавца или договоренность продавца/поставщика, причем экономически просчитанная и обоснованная. Например, это вывод нового продукта на полку или продвижение конкретного бренда, повышение спроса на определенный товар – все это для привлечения внимания потребителя. Если же речь про обязательство для всех, то это уже не рыночная экономика. За счет кого будет скидка — первый вопрос. Далее все сложнее: как это будет регламентироваться?» - заявили в организации.

Отмечается, что инициатива не выгодна никому - ни производителям, ни сетям, ни потребителям.

«И, конечно, для определенных категорий потребителей рыбный четверг станет «черной пятницей»: то есть каждую неделю по четвергам ожидайте массовые закупки рыбы, пустые полки, ажиотаж… и неделю тишины», - уточнили в союзе.

Для того, чтобы повысить потребление и увеличить спрос, нужно проводить планомерную комплексную работу по популяризации рыбной продукции, считают в организации.

«Она включает повышение качества, доступность широкого ассортимента, удобство формата товаров для приготовления и употребления, новинки, информирование о пользе, способах готовки и так далее. Это не акция одного дня. Известно, что диеты не работают, а дают краткосрочный эффект. Сбалансированное питание должно стать нормой. Так и с потреблением рыбы. Рыба должна войти в рацион «по любви»: не потому, что на 50% дешевле, а потому, что это вкусный, качественный, полезный продукт. Необходимо формировать культуру потребления, а не играться с ценой», - заключили в Рыбном союзе.

Ранее россиянам посоветовали есть рыбу несколько раз в неделю.