Россия рекордно нарастила экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку»

Россия в октябре нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" до рекордного значения с момента его запуска в 2020 году - 1,68 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Транспортировка по газопроводу "Турецкий поток" в европейские страны за десять месяцев выросла на 7,6% - до 14,7 млрд куб. м. В октябре экспорт российского газа в Европу по данному направлению вырос на 9% по сравнению с сентябрем и на 13% по сравнению с октябрем 2024 года - до 1,68 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум зафиксирован в июле 2025 года - 1,59 млрд куб. м.

Средняя загрузка "Турецкого потока" в европейском направлении в октябре (54,3 млн куб. м в сутки) оказалась на 13% выше, чем в октябре 2024 года, и на 5,2% больше по сравнению с сентябрем. Таким образом, газопровод в прошедшем месяце был загружен на 96%, среднесуточная транспортировка газа по магистрали стала второй максимальной после февраля текущего года (55,4 млн куб. м).

Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в 2024 году выросли на 23% - до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 8,6 млрд куб. м поступили в Венгрию. Суммарный экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2024 году увеличился на 14% по сравнению с 2024 годом, до 32,1 млрд куб. м.

Также Россия по итогам 2024 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. РФ Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. Это "Голубой поток" и "Турецкий поток".