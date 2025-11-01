Нет единого мнения: оценены перспективы российского рынка в ноябре

Геополитические факторы будут продолжать оказывать значительное влияние на российский рынок акций в ноябре, предупреждает Елена Кожухова из «Велес Капитал». Она считает, что отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта может привести к снижению индекса Мосбиржи до уровня 2370 пунктов, передает «Интерфакс».

Как отмечается, нейтральный фон может способствовать коррекции до 2757 пунктов. В третьем квартале и за девять месяцев 2025 года компании будут публиковать отчеты, которые дадут сигналы о дивидендах за 2025 год.

Среди потенциальных кандидатов на выплаты выделяют «Полюс», «Татнефть», «Евротранс» и «Акрон». Вопрос о дивидендах «РУСАЛа» остается открытым, а выплаты «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» стали неопределенными после введения санкций.

Юлия Голдина из «БКС МИ» полагает, что покупатели могут проявить активность в ноябре, поскольку ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться. Индекс Мосбиржи находится в диапазоне 2500-2800 пунктов, и, если геополитические риски усилятся, возможны распродажи. Однако акции, обладающие фундаментальной силой, выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций, отметила собеседница.