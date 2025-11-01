Стоимость российской нефти упала

По итогам октября средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемая для расчета налога, упала на 17,1 процента в годовом выражении, до 53,68 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

Годом ранее Urals торговался по 64,72 доллара за баррель даже с учетом того, что не учитывалась цена премиального сорта нефти ESPO. В сентябре показатель был равен 56,82 доллара.

Снижение связано как с общим падением нефтяных котировок, так и со снижением в сентябре потолка цен на нефть со стороны Евросоюза с 60 до 47,6 доллара за баррель.

В октябре, как сообщали СМИ, в середине месяца стоимость Urals в балтийском порту Приморск опустилась до минимальных с весны 47,4 доллара за баррель, то есть ниже потолка.

Также свое влияние могли оказать санкции США, введенные 22 октября против двух крупнейших российских компаний отрасли. Они могли увеличить дисконты при продаже сырья.