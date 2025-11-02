РФ готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем

Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР. В городе Нинбо Чернышенко посетил порт Нинбо-Чжоушань, который является крупнейшим в мире по грузообороту и лидером Китая по внедрению технологий умного управления логистикой.

"Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что развитие Северного морского пути - перспективное направление для кооперации.

По данным администрации порта, в 2024 году общий объем грузопереработки превысил 1,37 млрд тонн.

Основные категории грузов включают нефть, уголь, руду, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированные товары. Порт обслуживает более 600 портов в 190 странах, обеспечивая стабильные международные связи.