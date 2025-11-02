В США захотели усилить позиции доллара для противодействия КНР

Сотрудники Белого дома и Минфина США встречались с экспертом по долларизации Стивом Ханке для обсуждения продвижения доллара как основной валюты для других стран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова самого профессора Ханке.

© Global look

Тем самым представители администрации Дональда Трампа собираются помешать попыткам КНР уменьшить роль доллара в мире, подчеркивается в публикации. Встреч было проведено уже две, однако решений по их итогу принято еще не было.

Призывы снизить использование американской валюты, которые адресовал развивающимся странам Китай, вызывают беспокойство в Белом доме, дал понять Ханке. Соединенные Штаты стремятся расширить использование долларовых стейбл-коинов, поэтому продвижение американской валюты особенно выгодно им, считает спикер.

Представители администрации США действительно встречались с профессором, подтвердил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи. При этом официально решений по укреплению позиций доллара в мире еще не принималось, обратил внимание он. Администрация, по словам пресс-секретаря, часто обращается к экспертам за комментариями по подобным вопросам, т.к. Трамп неоднократно говорил о намерении сохранить позиции доллара. Ни о чем большем подобные обращения пока не говорят, дал понять он.

В июне сообщалось, что страны Азии увеличили темпы дедоллоризации. По данным CNBC, в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) захотели расширить применение местных валют в торговле и инвестициях. Азиатские экономики стремятся использовать собственные нацвалюты для ослабления рисков, заявил глава отдела исследований глобальных рынков Азии в MUFG Линь Ли.