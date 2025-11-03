Катар предупредил ЕС о прекращении поставок газа

Катар снова предупредил ЕС, что может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), если европейцы не отменят экологические штрафы за превышение углеродных выбросов в атмосферу. Об этом заявил министр энергетики, директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби, передает РИА Новости.

На конференции ADIPEC министр призвал Евросоюз смягчить или отменить директиву о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие «целям устойчивого развития» (CSDD).

«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетике, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», — сказал аль-Кааби.

Он добавил, что Катар в ближайшее время не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.

Евросоюз получает 16% газа из США и 4% из Катара.

Ранее в Вашингтоне также предупредили ЕС, что экологические штрафы могут стать «угрозой для европейской экономики и энергетической безопасности».