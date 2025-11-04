Сельские хозяйства Великобритании оказались на грани разорения

Более трети британских фермеров не получили прибыль от своего бизнеса в прошлом году.

Такие данные представлены в докладе о состоянии сельского хозяйства Великобритании Farmdex, составленном компанией McCain Foods.

«Британские фермеры не получают значимой прибыли, и только 14% заявили, что в прошлом году получили прибыль в размере 10% или более. Многие вообще не получают прибыли. 1 из 3 (35%) фермеров сообщили о том, что понесли убытки или были на нулевой рентабельности. Это касается даже самых дорогих ферм: 28% из тех, чьи фермы оцениваются в 2,5 млн фунтов стерлингов или более, сообщили об убытках или отсутствии прибыли в прошлом году», — говорится в докладе, составленном компанией McCain Foods.

Согласно предоставленным данным, в прошлом году 51% фермеров рассматривали возможность ухода из сельскохозяйственного сектора из-за финансовых трудностей. В то же время лишь 4% считают текущую государственную поддержку достаточной, а 95% ожидают, что семейные фермы исчезнут в течение следующего десятилетия, если текущая ситуация сохранится.

Согласно докладу, в настоящее время большинство ферм в Великобритании — семейный бизнес: 83% работают совместно с родственниками, а 60% полагаются на семейные ресурсы для поддержания их деятельности. Основной вызов для фермеров — рост затрат, особенно на сырье. К другим важным проблемам относятся сокращение дотаций, налог на наследство, увеличение стоимости энергии и снижение цен на продовольствие.