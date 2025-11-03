Bloomberg раскрыл последствия санкций для торговли нефтью России с Китаем

Китайские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от российской нефти из-за санкций США, введенных в октябре, пишет Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Напомним, что 15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Неделей позже США объявили о санкциях в отношении этих компаний и их «дочек», дав месяц на сворачивание операций с ними.

По данным агентства, среди приостановивших закупки российской нефти — крупные государственные компании, такие как Sinopec и PetroChina Co., а также частные предприятия, известные как «чайники».

Эти предприятия, опасаясь новых ограничений, прекратили сотрудничество с российскими поставщиками после попадания Shandong Yulong Petrochemical Co. в черные списки Британии и ЕС, заметили журналисты.

Вместе с тем, заметили обозреватели, санкции привели не только к потерям для России: попавшая в черный список Yulong из-за отсутствия альтернативных вариантов после отмены поставок западными компаниями перешла на российскую нефть.

Ранее Bloomberg сообщил, что государственные НПЗ Индии обдумывают возможность продолжения импорта нефти из России со скидкой, несмотря на введённые против российских поставщиков американские ограничительные меры.