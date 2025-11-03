В России ответили на сообщение об отказе Китая от российской нефти

На сегодня нет никаких предпосылок, чтобы Китай отказался от поставок российской нефти. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали отказываться от российской нефти из-за санкций. По данным источника, от закупок воздерживаются и частные компании, опасаясь штрафов со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

Депутат порекомендовал не доверять данным зарубежных информагенств, которые сообщают о сокращении поставок российской нефти в Китай. По его словам, по факту такое не происходит и нет предпосылок к тому, чтобы китайские НПЗ отказались от энергоресурса.