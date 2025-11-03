Эксперт предрек срыв отопительного сезона в ЕС из-за отказа от российского газа

В случае прекращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Евросоюз Брюссель столкнется с угрозой отопительному сезону, так как оставшихся запасов топлива хватит лишь на три месяца и не всем странам.

Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на независимого эксперта рынка нефти и газа Владимира Демидова.

«Евросоюз считает почему-то, что они могут диктовать на своем газовом рынке продавцу что-то. Эта ситуация закончилась в 2022 году, когда они решили отказаться от российского газа», – подчеркнул эксперт.

Демидов отметил, что Россия играла значительную роль на газовом рынке Евросоюза, который до 2022 года был рынком покупателя. В тот период покупатель обладал более сильными инструментами, чем продавец, отмечает эксперт. Однако после ухода «Газпрома» с европейского рынка ситуация изменилась, и теперь это скорее рынок продавца.

Демидов предупредил, что в случае, если Катар внезапно прекратит поставки газа в ЕС, цены на весь оставшийся газ резко возрастут. Это, по мнению эксперта, произойдет настолько стремительно, что может стать катастрофой для Евросоюза.