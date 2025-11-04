С начала следующего года жители Эстонии обнаружат в своих счетах за электроэнергию новую, символичную и в то же время обременительную строку расходов. Об этом пишет эстонская ERR (статью перевели ИноСМИ). Государственная энергетическая компания Elering официально утвердила введение платы за балансирующую мощность, которая будет взиматься с января 2026 года. Ее размер составит 3,73 евро за мегаватт-час, и эта сумма будет равномерно распределена между потребителями и производителями электроэнергии, оставаясь фиксированной на протяжении всех двенадцати месяцев.

© Московский Комсомолец

Плата за энергетическую независимость

Руководство компании Elering, как отмечает издание, не стало скрывать истинной причины появления нового сбора. Председатель правления компании Калле Килк прямо заявил, что этот платеж является ценой, которую Эстонии приходится платить за обретение энергетической независимости. Речь идет о последствиях выхода из объединенной энергосистемы, которая ранее контролировалась Россией и обеспечивала синхронную работу сетей. Теперь для поддержания стабильности частоты в изолированной энергосистеме Эстонии требуются собственные, дорогостоящие резервные мощности, содержание которых и будет финансироваться за счет этого сбора.

Для рядовых потребителей это нововведение впервые отразится в февральских счетах, которые придут за январь 2026 года. По расчетам экспертов, для среднего домохозяйства, потребляющего около 250 киловатт-часов в месяц, новая плата обернется дополнительными расходами в размере примерно 1,2 евро ежемесячно. Эта сумма уже включает в себя налог с оборота. Хотя цифра кажется незначительной, она является прямым следствием масштабного геополитического выбора, сделанного властями страны.

Двойное бремя для потребителей

Однако плата за балансирующую мощность — не единственное новшество, ожидающее эстонских потребителей в новом году. Параллельно в счетах появится еще одна строка — плата за надежность энергоснабжения. Ее целью является покрытие расходов на обеспечение достаточного количества управляемых генерирующих мощностей, которые необходимы для компенсации нестабильности в периоды низкой выработки солнечной и ветровой энергии.

Согласно прогнозам, это второе нововведение ляжет на семейные бюджеты еще более ощутимым бременем, увеличив ежемесячные счета примерно на два евро. Таким образом, совокупный эффект от двух новых платежей составит для среднего домохозяйства дополнительные 3,2 евро в месяц. В условиях общего роста стоимости жизни в Европе эти, казалось бы, небольшие суммы становятся еще одним фактором финансового давления на граждан. Власти и энергетические компании представляют эти меры как якобы неизбежную плату за суверенитет и переход к «зеленой» энергетике, однако для многих жителей страны они служат наглядным напоминанием о том, что внешнеполитический курс властей имеет свою, вполне осязаемую стоимость, которую приходится оплачивать из собственного кармана.