Путин утвердил корректировку параметров бюджета на 2025 год

Параметры федерального бюджета России на 2025 год были скорректированы. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Размещённый на портале официального опубликования правовых актов документ среди прочего устанавливает общий объём доходов на 2025 год на уровне 36,562 трлн рублей, что на 1,944 трлн рублей меньше, чем было утверждено ранее.

В то же время общий объём расходов сохраняется на уровне 42,298 трлн рублей, в связи с чем дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 5,736 трлн рублей, увеличившись с 1,7% до 2,6% ВВП.

Ранее Путин поставил свою подпись под законом о продлении моратория на единую уплату налогов и заработных плат в сфере ГОЗ.