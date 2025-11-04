Российская пшеница теперь доставляется в Армению по железной дороге через Азербайджан. Об этом сообщил армянский министр экономики Геворг Папоян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он назвал это «хорошей новостью».

«В данный момент российская пшеница доставляется из России в Армению по железной дороге через территорию Азербайджана», — написал он.

По словам Папояна, также через Азербайджан в Армению уже едет казахстанская пшеница.

4 ноября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Россия сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Армению через территорию Азербайджана после разблокирования региональных коммуникаций. Он отметил, что в настоящее время Ереван и Вашингтон ведут переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

8 августа Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.