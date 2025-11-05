«Продолжают покупать»: эксперт рассказал о судьбе российской нефти

Несмотря на усиление санкций со стороны США, поставки российской нефти на мировые рынки будут продолжаться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора Gunvor Group Турбьерна Тернквиста.

Тернквист подчеркнул, что Москва всегда находила способы обойти санкции, и со временем все больше покупателей будут заинтересованы в баррелях с перебоями в поставках. По его словам, в дальнейшем можно будет увидеть, что «все больше и больше российской нефти, запасы которой были подорваны, так или иначе, попадает на рынок».

Власти США ранее объявили о введении санкций против двух ведущих нефтяных компаний России — ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл». После объявления о новых ограничениях цены на сырую нефть резко возросли, однако затем частично скорректировались. Некоторые индийские нефтеперерабатывающие предприятия заявили о приостановке закупок российской нефти, в то время как другие выразили готовность продолжать импорт при условии соблюдения законодательных норм.

По мнению Тернквиста, КНР будет продолжать закупки нефти. Он обратил внимание на то, что некоторые индийские нефтеперерабатывающие компании также продолжили приобретать ее. Собеседник агентства предположил, что ценовая реакция и последствия для предложения будут относительно незначительными.