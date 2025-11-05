Курс доллара и евро на 5 ноября: прогноз по валютному рынку на неделю

Банк России установил курс доллара на 2, 3, 4 и 5 ноября 2025 года на уровне 80,8861 ₽ после 80,9756 ₽, снижение составило 9 копеек. Курс евро почти не изменился и составил 93,3848 ₽ после 93,3893 ₽. Курс юаня снизился на 10 копеек, до 11,2449 ₽ после 11,3408 ₽.

На короткой неделе стоимость иностранной валюты повторит траекторию предыдущей недели, постепенно отыгрывая утраченные перед выходными позиции, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

«Биржевые торги валютой в выходной день 3 ноября привели к очередному откату курса рубля к более крепким уровням. Похоже участники рынка не были склонны к формированию достаточного спроса на иностранную валюту в праздники, в то время как крупные участники рынка, вероятно, продолжили реализовывать свой план по конвертации накоплений в рублевые активы», — рассказал он.

Эксперт ожидает сохранение волатильности на внутреннем валютном рынке в краткосрочное перспективе.