Дефицит кадров на Украине находится на уровне 30%, все больше предпринимателей жалуются, что не могут закрыть новые вакансии.

Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник.

"Общий дефицит кадров - на уровне 30% по стране", - приводит его слова агентство УНИАН.

Он особо отметил нехватку педагогов, медиков, строителей и инженеров.

"40% вакансий не закрыто в системе образования. Такой же процент - в системе здравоохранения и у строителей. На водохозяйствах нехватка персонала - около 50%. Все больше бизнесов заявляют, что они не могут закрыть новые вакансии", - констатировал Воскобойник.

В этой связи работодатели уже сейчас все активнее приглашают на незакрытые вакансии трудовых мигрантов, в стране все охотнее выдают разрешения на работу иностранцам.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек.

По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного. В октябре президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов дал прогноз, согласно которому власти Украины должны будут привлечь 10 млн трудовых мигрантов, чтобы поддерживать экономику страны.