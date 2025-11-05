Мировые центробанки закупились золотом

Мировые центробанки в сентябре 2025 года купили около 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Наиболее активными покупателями в сентябре стали центробанки Бразилии (+15 тонн), России (+3 тонны), Гватемала (+6 тонн), Казахстана (+8 тонн). Турция, Китай, Чехия и Гана увеличили свои резервы на 1-2 тонны золота.

По данным WGC, Узбекистан в сентябре стал единственной страной, центробанк которой продавал золото - объем продажи составил 4 тонны.

Чистый объем закупок золота по всему миру в сентябре составил 200 тонн, что на 7 % ниже, чем годом ранее.

Крупнейшим нетто-покупателем золота в 2025 году стал Национальный банк Польши - 67 тонн. Среди других крупных покупателей - нацбанки Казахстана (40 тонн) и Азербайджана (38 тонн).