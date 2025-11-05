РФ прекратила полувековое сотрудничество с Финляндией: раскрыты истинные причины

Россия расторгла соглашение с Финляндией о совместном использовании гидроузла на реке Вуокса. Москва официально сообщила Хельсинки о том, что с 4 апреля 2022 года, в связи с прекращением Финляндией закупок российской электроэнергии, обязательства по компенсационным поставкам больше не будут действовать, передает 24tnews.ru.

Напомним, что исторический договор был заключен между СССР и Финляндией еще 12 июля 1972 года в Хельсинки. Электричество предоставлялось бесплатно в течение 53 лет. Советский Союз принял на себя обязательство возмещать Финляндии убытки, связанные с выработкой электроэнергии Светогорской ГЭС. Финляндия ежегодно получала около 20 тысяч мегаватт-часов электроэнергии безвозмездно.

Новый документ о расторжении был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, что ознаменовало окончание полувекового сотрудничества между двумя странами.

Еще в 1970-х годах обе страны были заинтересованы в прагматичном добрососедстве. Тогда Москва и Хельсинки строили совместную систему управления пограничными водами, создавали комиссии и подписывали соглашения о регулировании стока, работе гидроузлов и энергетической поддержке.

Решение о прекращении сотрудничества совпало с более широким пересмотром Россией своих международных обязательств в Северной Европе. До этого были прекращены соглашения о сотрудничестве в Баренцевом регионе с Норвегией, Швецией и Финляндией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не против диалога, но теперь будет действовать исходя из своих интересов. По его словам, мир меняется. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не сделало их безопаснее, а лишь создало угрозу для стабильности всего региона, указывал Путин.