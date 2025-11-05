В России снизился уровень бедности

Улучшение уровня жизни в России привело к сокращению бедности в четыре раза с 2000 года. В 2024 году этот показатель составил 7,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Уменьшение числа людей, живущих за чертой бедности, является ключевым индикатором социального прогресса. На саммите ООН в Дохе министр подчеркнул, что Россия добилась значительных успехов в этой области.

Котяков также отметил, что социальная поддержка играет важную роль в решении общемировых задач, таких как повышение рождаемости, укрепление семейных ценностей, помощь молодежи, пожилым людям и инвалидам.