Турецкий кофе получил статус традиционного продукта в Евросоюзе

Кофе по-турецки получил статус гарантированной традиционной специализации (TSG) в Европейском союзе, став первым продуктом из Турции, включенным в этот перечень, передает ТАСС.

Союз палат и бирж Турции сообщил, что регистрация утверждена в официальном вестнике ЕС и вступит в силу спустя три месяца, если не поступит возражений.

В сообщении союза подчеркнули: «После завершения трехмесячного срока турецкий кофе станет первым традиционным наименованием продукта из Турции, зарегистрированным в ЕС. Турецкий кофе – один из самых важных символов нашей культуры. Он также включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его история насчитывает более 500 лет, и это не просто напиток, но и символ гостеприимства, общения и дружбы».

Статус TSG фиксирует уникальные традиционные характеристики продукта, в том числе состав и традиционный способ приготовления, не ограничивая географию происхождения. Этот статус обеспечивает защиту продукта от подделок и правильное использование наименования.

Ранее порядка 40 турецких продуктов получили статус защищенного географического указания (PGI) в ЕС. Среди последних зарегистрированных позиций – выпечка кайтаз из провинции Хатай и лахмаджун из Газиантепа, решения по которым также были опубликованы в официальном вестнике Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг дал официальное определение понятию «русская кухня».

Ранее турецкие власти предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах страны.