Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях снизилась до 15,37%

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в третьей декаде октября снизилась до 15,37%, следует из данных Банка России.

В первой декаде месяца она составляла 15,46%, во второй - 15,45%.

Средняя максимальная ставка по вкладам определяется по кредитным организациям, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц. К ним относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк Дом.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.