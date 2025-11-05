В России увеличиваются продажи экзотических дорогих продуктов

Несмотря на охлаждение спроса на продукты повседневного спроса, в России фиксируется стремительный рост продаж экзотических (и дорогих) продуктов. Например, растут продажи булгура и киноа, грибов шиитаке. Россияне, может, и стараются тратить меньше, но не готовы экономить на качестве питания, говорят эксперты.

Так, по данным исследовательской компании NTech, в крупах продажи традиционных риса и гречки практически стагнируют, но стремительно растут продажи булгура (+25%) и киноа (+15%). При этом гречка стоит 75 руб./кг, рис - 144 руб./кг, а булгур - 214 руб./кг и киноа - 456 руб./кг. А, например, в грибных консервах растут продажи опят (+28%) и шиитаке (+386%).

При этом, по данным Росстата, в целом оборот розничной торговли пищевыми продуктами с начала года замедляется: в сентябре 2025 года он вырос всего на 1,2% в годовом выражении, тогда как в августе рост составлял 1,5%.

В периоды нестабильности потребители сокращают крупные покупки, но увеличивают расходы на мелкие товары, которые приносят радость "В новой экономической реальности потребители поляризировались. Наравне с отказом от разнообразия в пользу более простой и дешевой еды сохранился тренд и на разнообразную вкусную еду. И даже те покупатели, которые вынуждены экономить, не хотят возвращаться полностью к дешевым простым невкусным продуктам, поэтому ищут альтернативу. Например, покупают консервы не из белых грибов и не из шампиньонов, а из шиитаке", - говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

Парадокс объясняется сдвигом потребительских предпочтений в сторону здорового питания, считает заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Так, булгур и киноа воспринимаются не просто как продукты, а как суперфуды или более питательная альтернатива традиционным крупам. Шиитаке известен иммуно-модулирующими свойствами и считается ценным источником витаминов. "Повышенный интерес к ЗОЖ после глобальных кризисов стимулирует спрос на такие функциональные продукты", - поясняет Леонов.

На фоне общих сберегательных потребительских настроений в последнее время наблюдается перераспределение спроса в сторону готовой еды и диетических продуктов, в том числе со сниженным содержанием сахара и повышенным содержанием белка, - продажи этих товаров растут двузначными темпами, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его мнению, причины этих трендов, с одной стороны, в меняющемся мышлении потребителей, которые стали уделять больше внимания здоровью и качеству питания, открыты к новому гастрономическому опыту. С другой - это результат работы торговли над качеством и разнообразием выбора продуктов для здорового образа жизни. Сегодня в ассортименте торговых сетей насчитывается от 400 до 2,5 тыс. наименований продуктов, относящихся к диетическому или здоровому питанию, и этот сегмент еще имеет большой потенциал для расширения.

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова также считает, что выбор более дорогих продуктов питания объясняется трендом на здоровое и правильное питание, функциональность и эмоциональную ценность, что делает их привлекательными даже в условиях экономической неопределенности. Часть населения стремится к сокращению количества потребляемой пищи и все больше внимания уделяет составу продуктов и их пользе для здоровья. Булгур, киноа и шиитаке позиционируются как функциональные продукты с высоким содержанием полезных для организма клетчатки, витаминов, минеральных и других полезных веществ. В условиях растущего интереса к правильному питанию эти продукты становятся востребованными, даже если они дороже базовых аналогов и требуют дополнительных затрат. Такой подход особенно актуален для молодежи и тех, кто следит за модными тенденциями в питании и стремится к разнообразию в еде, говорит Мясникова.

"В экономике известна такая теория, как "эффект или индекс красной помады". В периоды экономической нестабильности потребители часто вынуждены сокращать крупные покупки, но сохраняют, а иногда даже увеличивают расходы на мелкие товары, которые приносят эмоциональное удовлетворение, так называемый эффект доступной радости. Вот и экзотические продукты могут восприниматься как способ справиться со стрессом, порадовать себя, получить новые вкусовые ощущения или почувствовать себя более осознанным потребителем", - поясняет она.

Мясникова также обращает внимание на то, что в условиях санкционного давления и логистических ограничений усилился интерес к отечественным продуктам питания. И российские предприниматели начали активно развивать производство в том числе и экзотических продуктов. Так, грибы шиитаке культивируют сейчас в нескольких регионах. Производители делают акцент на российском происхождении продукции, подчеркивают ее качество и экологичность, что повышает доверие потребителей, которые готовы платить за прозрачность и ответственность брендов, говорит эксперт.

Росту продаж экзотических продуктов способствуют также маркетинговые стратегии и расширение ассортимента производителей и ретейлеров, которые адаптируются к меняющимся запросам потребителей, предлагая новые форматы упаковки и удобные решения (например, крупы в пакетиках). Акцент на полезных свойствах продуктов и благоприятном влиянии на здоровье тоже способствуют росту спроса.