Спрогнозирован рост торговли России и США

До конца текущего года объем взаимной торговли между Москвой и Вашингтоном продемонстрирует рост приблизительно в 1,5–2 раза, пишут «Известия» со ссылкой на свой консенсус-прогноз. Так, объем достигнет $6–8 млрд.

С января по июнь объем увеличился более чем на 30%, до примерно $2,8 млрд, говорится в материале. По мнению ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, ключевым фактором роста станут закупки американских компаний российских удобрений, платины и обогащенного урана.

После того как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, экономическое сотрудничество между странами начало постепенно улучшаться. Однако общий объем торговли все еще остается относительно небольшим по сравнению с оборотом между Россией и ее ключевыми партнерами.

Так, объем торговли между Россией и Китаем по итогам 2024 года составил около 245 миллиардов долларов, а суммарный объем торговли России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг примерно 9 триллионов рублей, что эквивалентно более чем 100 миллиардам долларов.

Новые антироссийские санкции, особенно направленные против нефтяных компаний, оказывают дополнительное давление на торговлю. По мнению Расторгуева, это свидетельствует о том, что смена власти в Вашингтоне не привела к смягчению антироссийского курса.

В России отреагировали на слова Трампа о планах продавать нефть стране БРИКС

И.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина отметила, что политика США, направленная на введение торговых барьеров и санкций, оказывает отрицательное воздействие на экономику нашей страны.

По ее словам, усиление контроля над экспортом и рост ограничений изменяют структуру торговых потоков, создавая неблагоприятные условия для поставок из России. Это ограничивает доступ отечественных компаний к современным технологиям, увеличивает издержки и повышает финансовые риски.