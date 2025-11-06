Семь стран Евросоюза призывают Еврокомиссию ввести пошлины на российскую продукцию, экспорт которой в 2024 году принес 5,4 млрд евро.

Инициаторами этого предложения выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия, сообщает газета Politico.

В сентябре Еврокомиссия анонсировала проект по увеличению пошлин на импорт российской нефти. Соответствующее предложение может быть утверждено отдельно простым большинством голосов.

В России неоднократно заявляли о способности противостоять санкционному давлению, которое Запад оказывает на страну на протяжении нескольких лет и продолжает наращивать. В Москве подчеркнули, что западным странам не хватает смелости признать неэффективность таких мер.