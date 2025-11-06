Нефтегазовые доходы России в октябре упали на четверть

Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в октябре 2025 года в годовом сравнении на 26,6% - до 888,6 млрд рублей против 1 211,8 млрд рублей годом ранее, следует из подсчетов ТАСС и статистики Минфина РФ.

При этом доходы в месячном выражении выросли на 52,6% (888,6 млрд рублей против 582,5 млрд рублей в сентябре 2025 года). Это произошло в основном за счет сбора НДД в размере 327,8 млрд рублей, который осуществляется поквартально.

В январе - октябре нефтегазовые доходы уменьшились на 21,4%, до 7,498 трлн рублей. За аналогичный период 2024 года этот показатель составил 9,539 трлн рублей.