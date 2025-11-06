Рекорды рубля: российская валюта укрепилась к доллару почти на 30%

Рубль — одна из наиболее укрепившихся с начала 2025 года мировых валют. На сегодня (06.11.25) рубль укрепился почти на 29% по отношению к доллару США от пиков начала года.

Относительно юаня укрепление составило чуть более 26% за тот же период.

«Такая коррекция в целом не вызывает вопросов, так как благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ рубль укрепляется относительно всех иностранных валют. Тем не менее, если оценивать, какая из двух обозначенных валют, доллар или юань, будет сильнее по отношению к рублю, стоит посмотреть на курс этих валют к друг другу. С начала 2025 года юань укрепился по отношению к доллару чуть более чем на 2,8%. Однако наш прогноз по курсу юаня к доллару предусматривает его вероятное ослабление к уровню 7,35 к концу текущего года, так как напряженность в торговых отношениях США и Китая пока идет по восходящей траектории. Это может сподвигнуть КНР к ослаблению национальной валюты для обеспечения конкурентоспособности на внешних рынках. В случае если Трамп вернется к реальному (а не словесным интервенциям) усилению торговых ограничений и уровню 150% пошлин, вероятное ослабление юаня может быть и к уровню 7,5 за доллар», - сообщил основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

В таких условиях можно сделать прогноз ослабления юаня к доллару.

«Поэтому доллар будет более сильным и по отношению к рублю, исходя из динамики кросс-курсов», - резюмировал эксперт.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 6 ноября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 30 копеек, составив 81,1885 руб. Курс евро поднялся на 12 коп. до 93,5131 руб.

Китайский юань стал выше на 9 коп. до 11,3362 руб.