В России средняя зарплата тренеров увеличилась на 55%

Одним из эффектов принятия закона о гармонизации в спорте стало повышение средней заработной платы тренеров в стране на 55%. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Системная работа дала результат, количественные показатели хорошие, при этом надо работать над качественными изменениями. Хотел бы обратить внимание, что в России сложился уникальный набор возможностей, которыми нужно эффективно воспользоваться. Мы видим позитивные эффекты в гармонизации, спортивные организации получили стандарты качества. Повысился статус тренера, средняя зарплата тренеров увеличилась на 55%", - сказал Чернышенко.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.