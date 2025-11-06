Трамп сделал новое заявление о покупке Индией нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия «в основном» прекратила покупать нефть у России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что переговоры США и Индии по торговым вопросам идут «отлично». При этом он добавил, что компании из Индии «в основном» перестали покупать российскую нефть. Кроме того, сам Трамп пообещал посетить Индию с официальным визитом.

«(Индийские компании — прим. ред.) в основном прекратили покупать нефть у России. (Премьер-министр Индии Нарендра Моди — прим. ред.) мой друг. Хочет, чтобы я туда приехал», — заявил Трамп.

Ранее США ввели санкций против российских нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». Позже в СМИ появилась информация о том, что руководители крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов считают продолжение поставок российской нефти невозможным из-за этих ограничений.