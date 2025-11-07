Трамп высказался о российском экспорте нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия существенно снизила экспорт нефти в другие страны. Об этом политик сказал журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».

Трамп, говоря о России, добавил, что нацелен на решение вооруженного конфликта между ней и Украиной.

Этой осенью США ввели санкции против ряда нефтяных компаний из РФ.

22 октября США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Дональда Трампа. Под ограничения попали крупнейшие добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы и транспортные компании.

Трамп сделал новое заявление о покупке Индией нефти у России

Спустя сутки ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России, который затрагивает энергетическую, финансовую и торговую сферы. В него в том числе вошли новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который будет проводится в два этапа. Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой.